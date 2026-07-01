«В WWE заплатили много денег». Кормье — о срыве боя с Броком Леснаром

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему так и не подрался со звездой ММА и реслинга Броком Леснаром, выступающим в WWE.

— Я просто хотел узнать, почему величайший бой всех времён не состоялся — ты и Брок Леснар.

— О, да. Чувак, я так этого хотел. Да, мне собирались заплатить, знаешь. И вы знаете Брока Леснара. Мы оба боролись в колледже в один год, и он боролся в Миннесоте, когда я был в Оклахоме. И про Брока у меня есть история. Был на гимнастике у своей дочери. Мне звонит незнакомый номер. Я сказал: «Алло? Кто это?» Это Брок. Я продолжил: «Как дела, Брок? Какого хрена ты мне звонишь?» А он в ответ: «Слышал, ты дерёшься с этим большим белым парнем». Я сказал: «Со Стипе [Миочичем]?» Он ответил: «Да. Ты нокаутируешь его. Привезу твою семью. Это будет раннее Рождество для твоей семьи, потому что потом мы с тобой будем драться». И я такой: «Чёрт, хорошо, Брок». И затем, даже на UFC 200, он позвонил мне ещё раз: «С Рождеством, Ди Си». Я был в шоке: «Что?» И он вновь повторил: «Я на UFC 200».

И каждый раз, когда Брок дрался, было более миллиона платных трансляций. Наш бой не случился, потому что WWE дало ему слишком много денег, и он сделал правильный выбор. Ты говоришь о человеке, за которым следуют деньги. Это Брок Леснар. Он очень хорошо устроился, я горжусь им, — сказал Кормье на своём YouTube-канале.