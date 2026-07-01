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Хабиб — о победе Англии в 1/16 финала: хочу понять, как ДР Конго бодается на равных

Хабиб — о победе Англии в 1/16 финала: хочу понять, как ДР Конго бодается на равных
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе сборной Англии над ДР Конго (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Англия проходит дальше, не без труда. [Гарри] Кейн конечно проявил себя и свои лидерские качества, в данный момент лучшая девятка в мире вместе с Эрлингом [Холандом]. Ждём матча с Мексикой, такой матч нельзя пропускать. По Конго хочу понять, как такая сборная на равных бодается с Португалией и с Англией, просто как и почему», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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