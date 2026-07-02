«Ещё можем пересечься». Капе — о конфликте со Стриклендом из-за Абдель-Азиза

Боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе рассказал о конфликте с чемпионом среднего веса Шоном Стриклендом из-за менеджера Али Абдель-Азиза.

«Шон, забавно, как круто ты ведёшь себя в интернете, когда вживую молчишь. У тебя был шанс сказать всё это в лицо, но ты не сказал ни слова. В следующий раз не открывай рот о моём друге, *****, потому что ты сам прекрасно знаешь, какая ты сучка. Проблема в том, что ты убедил себя, будто ты хулиган. Но это не так. Это тебя самого раньше задирали. Ты неуверенный в себе парень, который обрёл уверенность благодаря ММА, а теперь принимает микрофон за смелость. Перестань строить из себя крутого парня. В глубине души прекрасно знаешь, кто ты на самом деле…», — написал Капе в социальной сети Х.

«Моё послание ему? Ничего особенного. Некоторые люди слишком много болтают, иногда их приходится ставить на место. Неважно, в какой они весовой категории. Некоторым нужно показать, кто здесь настоящий человек, кто настоящий задира, а кто нет. Люди иногда путают вес с уверенностью в себе. Вот и всё. Ему нужно внимание. Он любит внимание. Любит всю эту историю. Мы устроены по-другому. Мы другие. И некоторые люди заслуживают такого ответа, который поставит их на место. Вот что хотел сказать.

Но у нас всё нормально. Мы все мужчины. Решаем вопросы так, как считаем нужным. По-своему. Мы ещё можем пересечься. Живём в одном городе, тренируемся в одних и тех же залах. Так что наши пути уже пересекались. Поверьте, я полностью уверен в себе. Посмотрим, будет ли неловко. Некоторые люди хороши только в интернете. В реальной жизни всё иначе. У нас всё нормально. Это не первый раз», — приводит слова Капе MMA Fighting.