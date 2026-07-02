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«Ему не обязательно драться. У Конора уже есть всё». Джонс — о возвращении Макгрегора

«Ему не обязательно драться. У Конора уже есть всё». Джонс — о возвращении Макгрегора
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс заявил, что с уважением относится к решению Конора Макгрегора вернуться в октагон. Ирландец проведёт бой с Максом Холлоуэем 12 июля на турнире UFC 329.

«Конору не обязательно драться. У него уже есть всё. Я очень уважаю то, что он возвращается. Это показывает, что в душе он по-прежнему боец. Я сам достиг определённого уровня и решил уйти. Но Конор возвращается. И это лишь подтверждает, насколько сильно он любит этот спорт и что, несмотря на весь свой успех, он по-прежнему остаётся бойцом. Я болею за него, горжусь им и считаю, что он потрясающий.

То, каким бизнесменом он стал в нашем спорте, показало бойцам, что мы можем быть не просто спортсменами. Мы способны превратить своё имя в нечто большее. Я его большой поклонник и, думаю, останусь им до конца жизни. У него было немало трудностей, взлётов и падений, как и у меня. Но он всегда снова встаёт на ноги. И это отличный пример для очень многих людей», — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA.

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