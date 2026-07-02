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«Из-за чего вообще весь этот ажиотаж?» Кроуфорд раскрыл, почему высказался о Топурии

«Из-за чего вообще весь этот ажиотаж?» Кроуфорд раскрыл, почему высказался о Топурии
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, почему решил публично высказаться о бывшем чемпионе UFC Илии Топурии после его поражения от Джастина Гейджи.

«Я вообще не знал, кто он такой, пока он не начал говорить, что нокаутирует меня и Сауля Альвареса. Я тогда подумал: «Да кто вообще этот парень?» Все только и говорили о нём. Все утверждали, что у него невероятный уровень бокса, что он может перейти в профессиональный бокс и добиться там больших успехов. Поэтому я действительно внимательно посмотрел этот бой.

Это был первый раз, когда я увидел его в деле. И первое впечатление оказалось не самым лучшим. Когда он заявил, что победит меня, одного из лучших боксёров в истории, да ещё и нокаутирует, я воспринял это как проявление неуважения. Я занимаюсь боксом с семи лет. Нет ни единого шанса, что этот парень выйдет против меня и покажет что-то, чего я никогда раньше не видел. Поэтому, когда я увидел, как весь бой он пропускал джеб и комбинацию «раз-два», я подумал: «Что? Из-за чего вообще весь этот ажиотаж?» — приводит слова Кроуфорда журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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