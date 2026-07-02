«Никогда этого не забуду». Джонс — о словах отца Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс признался, что до сих пор считает одной из самых значимых оценок в своей карьере слова отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, который много лет назад назвал американца подарком судьбы от бога.

«Я видел то видео. Тогда, когда выступал в полутяжёлом весе, он это сказал. Никогда не забуду. Для меня большая честь услышать такой комплимент от человека, которого все так уважают. От человека, который доказал, кем он является. И, честно говоря, верю его словам.

Для меня это значит ещё больше, потому что я христианин. А он был мусульманином. И то, что он так обо мне думал, говорит о многом. Это действительно говорит о многом», — сказал Джонс в интервью для Red Corner MMA.