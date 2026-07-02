Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гейджи сравнил победу над Топурией с титульными боями с Хабибом и Оливейрой

Гейджи сравнил победу над Топурией с титульными боями с Хабибом и Оливейрой
Комментарии

Новый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал, чем победный титульный бой с испано-грузином Илией Топурией отличался от его предыдущих поединков за пояс с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой.

«Когда я дрался с ними, я слишком сильно переживал из-за них. И понял, что это была огромная ошибка. Не смог показать лучшую версию себя. Я слишком переживал, думал о вещах, которые не мог контролировать, вместо того чтобы просто принимать происходящее.

Не нужно было выходить с мыслями: «Мне нельзя подпускать его к тейкдаунам. Нельзя позволить себя перевести в партер». Нужно было просто принимать бой таким, каким он складывается», — сказал Гейджи в подкасте ONX Sports.

Напомним, на турнире UFC у Белого дома Гейджи техническим нокаутом победил Илию Топурию и завоевал полноценный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее американец дважды уступал в титульных боях — Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.

Материалы по теме
Гейджи заявил, что Топурия способен победить любого бойца лёгкого веса UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android