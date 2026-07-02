Гейджи сравнил победу над Топурией с титульными боями с Хабибом и Оливейрой

Новый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал, чем победный титульный бой с испано-грузином Илией Топурией отличался от его предыдущих поединков за пояс с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой.

«Когда я дрался с ними, я слишком сильно переживал из-за них. И понял, что это была огромная ошибка. Не смог показать лучшую версию себя. Я слишком переживал, думал о вещах, которые не мог контролировать, вместо того чтобы просто принимать происходящее.

Не нужно было выходить с мыслями: «Мне нельзя подпускать его к тейкдаунам. Нельзя позволить себя перевести в партер». Нужно было просто принимать бой таким, каким он складывается», — сказал Гейджи в подкасте ONX Sports.

Напомним, на турнире UFC у Белого дома Гейджи техническим нокаутом победил Илию Топурию и завоевал полноценный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее американец дважды уступал в титульных боях — Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.