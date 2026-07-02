«Одна из причин, почему я побрился налысо». Уокер — о тренировках с Шарой Буллетом

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер рассказал, что решил побриться налысо после совместных тренировок с россиянином Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).

«Длинные волосы должны быть у женщин. В Gor MMA все лысые не просто так. Когда у меня были длинные волосы, каждый раз на тренировках с Шарой он хватал меня за волосы и бил коленом в лицо, удерживая меня за них. Я жаловался тренеру Гору [Азизяну], а он только хвалил Шару. В основном потому, что Шара — его любимчик. Считаю, что это неправильно. Это была одна из причин, почему я побрился налысо», — приводит слова Уокера издание Sherdog.

Напомним, в последнем бою Магомедова с Мишелем Перейрой российский боец неоднократно получал замечания за то, что тот хватал соперника за волосы, но не получил наказания.