Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Одна из причин, почему я побрился налысо». Уокер — о тренировках с Шарой Буллетом

«Одна из причин, почему я побрился налысо». Уокер — о тренировках с Шарой Буллетом
Комментарии

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер рассказал, что решил побриться налысо после совместных тренировок с россиянином Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).

«Длинные волосы должны быть у женщин. В Gor MMA все лысые не просто так. Когда у меня были длинные волосы, каждый раз на тренировках с Шарой он хватал меня за волосы и бил коленом в лицо, удерживая меня за них. Я жаловался тренеру Гору [Азизяну], а он только хвалил Шару. В основном потому, что Шара — его любимчик. Считаю, что это неправильно. Это была одна из причин, почему я побрился налысо», — приводит слова Уокера издание Sherdog.

Напомним, в последнем бою Магомедова с Мишелем Перейрой российский боец неоднократно получал замечания за то, что тот хватал соперника за волосы, но не получил наказания.

Материалы по теме
«Херб Дин — трус». Почему бойцы UFC ополчились на топового рефери
«Херб Дин — трус». Почему бойцы UFC ополчились на топового рефери
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android