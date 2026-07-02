Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс поделился мнением, над чем должен проработать экс-чемпион промоушена в среднем весе Хамзат Чимаев после первого поражения в профессиональной карьере от Шона Стрикленда.

«На месте Хамзата Чимаева я бы работал над своими слабыми сторонами. Именно так сам готовлюсь к каждому бою. Я пересматриваю поединки и задаю себе вопросы: «За счёт чего этот человек может меня победить? В чём его сильные стороны? И в чём окружающие считают слабым меня?» И всё внимание уделяю именно этим моментам.

Поэтому я бы, возможно, изменил подход к тренировкам на выносливость. Попробовал бы что-то новое. И больше времени проводил бы, работая из положения снизу, чтобы чувствовать себя там максимально комфортно. Поработал бы над сабмишенами из этой позиции и подобными вещами. Хамзат великолепно бьёт ногами, отлично боксирует, превосходно борется, особенно когда захватывает корпус. Но мы почти никогда не видим его на спине. Поэтому вернулся бы в зал и научился чувствовать себя комфортно в таком положении. Развивал бы джиу-джитсу при работе снизу.

И главное — сосредоточился бы на психологии. Могу представить, что поражение меняет мышление бойца. Меняется уверенность в себе. Меняется, как он воспринимает самого себя. Поэтому прежде всего нужно работать над своим настроем. Поражения случаются. И очень часто именно после поражений люди становятся лучшей версией самих себя. Пусть так будет и в его случае. Пусть из этого поражения он извлечёт всё самое лучшее. Пусть сделает выводы и станет сильнее», — сказал Джонс в интервью для Red Corner MMA.