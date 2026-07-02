Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере

Джон Джонс дал совет Чимаеву после первого поражения в карьере
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс поделился мнением, над чем должен проработать экс-чемпион промоушена в среднем весе Хамзат Чимаев после первого поражения в профессиональной карьере от Шона Стрикленда.

«На месте Хамзата Чимаева я бы работал над своими слабыми сторонами. Именно так сам готовлюсь к каждому бою. Я пересматриваю поединки и задаю себе вопросы: «За счёт чего этот человек может меня победить? В чём его сильные стороны? И в чём окружающие считают слабым меня?» И всё внимание уделяю именно этим моментам.

Поэтому я бы, возможно, изменил подход к тренировкам на выносливость. Попробовал бы что-то новое. И больше времени проводил бы, работая из положения снизу, чтобы чувствовать себя там максимально комфортно. Поработал бы над сабмишенами из этой позиции и подобными вещами. Хамзат великолепно бьёт ногами, отлично боксирует, превосходно борется, особенно когда захватывает корпус. Но мы почти никогда не видим его на спине. Поэтому вернулся бы в зал и научился чувствовать себя комфортно в таком положении. Развивал бы джиу-джитсу при работе снизу.

И главное — сосредоточился бы на психологии. Могу представить, что поражение меняет мышление бойца. Меняется уверенность в себе. Меняется, как он воспринимает самого себя. Поэтому прежде всего нужно работать над своим настроем. Поражения случаются. И очень часто именно после поражений люди становятся лучшей версией самих себя. Пусть так будет и в его случае. Пусть из этого поражения он извлечёт всё самое лучшее. Пусть сделает выводы и станет сильнее», — сказал Джонс в интервью для Red Corner MMA.

Материалы по теме
«Нужен подход Хабиба». Комментатор UFC дал совет Чимаеву после поражения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android