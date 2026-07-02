«Я никогда по-настоящему не терял надежду». Гейджи — о пути к чемпионскому титулу UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи признался, что после нескольких болезненных поражений допускал мысль, что уже не сможет завоевать чемпионский пояс, но никогда не переставал верить, что сможет вернуться на вершину.

«Было бы неправдой сказать, что я ни разу не подумал, будто всё уже позади. После тех двух титульных боёв, а затем и после поединка с Максом Холлоуэем стало очень тяжело. Перед боем с Максом у меня была серия из двух или трёх побед. Я нокаутировал Дастина Порье и был уверен, что следующим подерусь за титул.

Насколько я помню, титульный шанс должен был получить Оливейра, однако затем Топурия поднялся в лёгкий вес, и UFC организовал этот бой. Я тогда подумал: «Чёрт, это всё меняет». Я никогда по-настоящему не терял надежду. Всегда понимал, что выступаю лучше, чем раньше. Чувствовал, что моё тело по-прежнему находится в отличной форме. Знал, что в нашем спорте возможно всё. Нужно было просто снова начать побеждать. Именно с таким настроем я и продолжал двигаться вперёд», — приводит слова Гейджи MMA Fighting.