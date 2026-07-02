Муслим Гаджимагомедов выступит на турнире «WINLINE. IBA.PRO 19» в Москве

Единственный в истории России трёхкратный чемпион мира, финалист Игр-2020, чемпион Европы – 2024, победитель Европейских игр – 2019 Муслим Гаджимагомедов (6-0, КО 3) 11 июля в Москве на турнире «WINLINE. IBA.PRO 19» проведёт 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом весе с мексиканцем Кевином Мартинезом (14-1, КО 10).

Гаджимагомедов владел поясом WBA в бриджервейте, но организация приняла решение об упразднении этой весовой категории. И именно из-за этого стал неактуальным поединок Гаджимагомедова с двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом, который был в статусе обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте. Мартинез занимает первую строчку среди мексиканских тяжеловесов на портале Boxrec и в 2024 году оспаривал пояс IBO. В мае текущего года в Калининграде Мартинез боксировал с чемпионом мира – 2025 россиянином Давидом Суровым в рамках матчевой встречи между сборными России и мира.

Возглавит шоу «WINLINE. IBA.PRO 19» в Москве бой между регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом – 2016 и чемпионом мира – 2015 французом Тони Йока (15-3, КО 12).

Полностью кард турнира «WINLINE. IBA.PRO 19» в Москве выглядит следующим образом:

— лёгкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Тамерлан Оздоев (5-0, КО 3, Россия) – Шивам (13-3-1, КО 8, Индия);

— полусредний вес, 10 раундов: Вадим Мусаев (14-0, КО 9, Россия) – Фарахат Манилола (13-3, КО 9, Уганда);

— легчайший вес, шесть раундов: Вячеслав Рогозин (дебют, Россия) — РВ Дениега (12-3, КО 8, Филиппины);

— первый тяжёлый вес, 10 раундов: Муслим Гаджимагомедов (6-0, КО 3, Россия) — Кевин Мартинез (14-1, КО 10, Мексика);

— первый тяжёлый вес, 10 раундов: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) – Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия);

— полутяжёлый вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Шарабутдин Атаев (9-0, КО 5, Россия) — Хосе Ускатеги (34-5, КО 29, Россия);

— первый средний вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO International: Павел Сосулин (13-0, КО 7, Россия) — Эдди Кольменарес (12-3-1, КО 12, Венесуэла);

— тяжёлый вес, 10 раундов: Мурад Халидов (12-0, КО 6, Россия) — Арслан Яллыев (17-1, КО 11, Россия);

— тяжёлый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артём Сусленков (14-0, КО 9, Россия) – Джозеф Джойс (16-4, КО 15, Великобритания);

— тяжёлый вес, 12 раундов, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (33-2, КО 26, Россия) – Тони Йока (15-3, КО 12, Франция).