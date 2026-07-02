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Кроуфорд: мне не предлагали $ 200 млн за два боя с Макгрегором. Это ложь

Кроуфорд: мне не предлагали $ 200 млн за два боя с Макгрегором. Это ложь
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд опроверг слова Конора Макгрегора, что ирландец предлагал ему $ 200 млн за два поединка — по правилам ММА и бокса.
«Это ложь. Не было никакого предложения на $ 200 млн. Мы созванивались по видеозвонку, они предлагали мне идею этих боёв, там был и Конор. Я ответил: «Нет, меня ты ногами бить не будешь, Конор». Но никто не говорил: «Вот тебе $ 200 млн, вы подерётесь по правилам бокса и ММА». Этого не случалось. Если бы мне тогда предложили это, я бы согласился. Почему нет? Однако сейчас мне это уже не нужно. Но тогда это была бы хорошая сделка», – сказал Кроуфорд в видео на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Напомним, ранее Макгрегор заявлял, что Кроуфорд отказался от предложения провести два боя по правилам ММА и бокса за $ 200 млн.

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