Кормье: Перейра настолько хорош в атаке, что порой забывает о защите
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о слабых местах бразильского бойца Алекса Перейры, который 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома проиграл Сирилю Гану в бою за временный титул в тяжёлом весе.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра
«Я думаю, что Перейра настолько хорош в атаке, что порой забывает о защите, особенно когда потрясает соперника. Вот почему Адесанья смог сделать то, что сделал во втором бою. Я бы посоветовал ему быть внимательным, следить за тем, чтобы руки всегда были там, где нужно, и не пренебрегать тем, что может прилететь в его сторону», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
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