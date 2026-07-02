Кормье: Перейра настолько хорош в атаке, что порой забывает о защите

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о слабых местах бразильского бойца Алекса Перейры, который 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома проиграл Сирилю Гану в бою за временный титул в тяжёлом весе.

«Я думаю, что Перейра настолько хорош в атаке, что порой забывает о защите, особенно когда потрясает соперника. Вот почему Адесанья смог сделать то, что сделал во втором бою. Я бы посоветовал ему быть внимательным, следить за тем, чтобы руки всегда были там, где нужно, и не пренебрегать тем, что может прилететь в его сторону», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.