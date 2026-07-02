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Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг проведут бой на турнире UFC в Шанхае

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг проведут бой на турнире UFC в Шанхае
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Бой в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайским бойцом Сонг Ядонгом станет главным событием турнира UFC в Шанхае, который состоится 29 августа. Об организации поединка сообщает Home of Fight в социальной сети Х.

Фото: UFC

В последний раз Умар выходил в октагон промоушена Даны Уайта 25 января 2026 года, когда сразился с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением.

Умару 30 лет. В смешанных единоборствах Нурмагомедов дебютировал в 2016 году. В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.

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