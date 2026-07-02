Хасан Магомедшарипов заменит своего брата Забита в схватке с Росасом на турнире ACBJJ 21

Хасан Магомедшарипов заменит своего брата Забита в главном событии турнира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ 21, который пройдёт 5 июля в Москве. Изначально хедлайнером ивента должен был стать Забит Магомедшарипов, однако он был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Соперником Хасана станет Рауль Росас-младший. Об этом сообщает лига ACBJJ.

Фото: Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu

Забиту Магомедшарипову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

21-летний Росас-младший выступает в промоушене Даны Уайта с 2022 года, куда пробился через претендентский турнир. За это время он провёл в UFC восемь боёв и потерпел одно поражение. В профессиональной карьере ММА у него 13 выигранных поединков.