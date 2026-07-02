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Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Холлоуэем

Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к поединку с американцем Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 12 июля в Лас-Вегасе. По словам ирландца, он чувствует себя отлично в полусреднем весе и уверен в своей готовности.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. Мы были тихими, много работали. Это уверенность. Знаете, если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя», — сказал Макгрегор в видео на YouTube-канале The Mac Life.

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