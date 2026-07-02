Уиттакер: полутяжёлый вес — гораздо более естественный для меня

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объяснил, почему принял решение перейти в полутяжёлый дивизион. По словам австралийца, весогонка стала для него слишком тяжёлой, и он наконец чувствует себя комфортно в новой категории.

«Полутяжёлый вес — гораздо более естественный для меня. Последние несколько лагерей я не получал удовольствия из-за того, сколько еды приходилось пропускать. Чтобы попасть в диапазон среднего веса, это было слишком много. Я думаю, это влияло на меня в боях, а это конец моей карьеры, я хочу наслаждаться процессом. Это лучшее, что я чувствовал за всю карьеру», — приводит слова Уиттакера FREAK.MMA в социальной сети Х.