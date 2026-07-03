Источник: бой Гассиев — Йока отменён из-за травмы француза

Запланированный на 11 июля в Москве бой регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева с Тони Йока отменён. Французский спортсмен не примет участия в поединке из-за травмы спины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе. Всего на его счету 33 победы (26 – нокаутом) и три поражения.

Тони Йока 34 года. Француз дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 15 побед (12 – нокаутом) и три поражения.