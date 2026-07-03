Белаз Ковалёв и Иван Штырков уложились в вес перед боями на RCC 25

Состоялась процедура взвешивания участников турнира RCC 25, который состоится 4 июля в Екатеринбурге.
В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) белорус Владислав «Белаз» Ковалёв проведёт защиту против россиянина Михаила Рогозина.
Владислав Ковалёв – 84,4 кг;
Михаил Рогозин – 84,4 кг.
В главном карде россиянин Иван Штырков проведёт кикбоксерский поединок с соотечественником Гаджи «Автоматом» Наврузовым.
Иван Штырков – 102,1 кг;
Гаджи Наврузов – 102,3 кг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию RCC 25.
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