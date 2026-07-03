Белаз Ковалёв и Иван Штырков уложились в вес перед боями на RCC 25

Состоялась процедура взвешивания участников турнира RCC 25, который состоится 4 июля в Екатеринбурге.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) белорус Владислав «Белаз» Ковалёв проведёт защиту против россиянина Михаила Рогозина.

Владислав Ковалёв – 84,4 кг;

Михаил Рогозин – 84,4 кг.

В главном карде россиянин Иван Штырков проведёт кикбоксерский поединок с соотечественником Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

Иван Штырков – 102,1 кг;

Гаджи Наврузов – 102,3 кг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию RCC 25.

Иван Штырков — о бое с Вячеславом Дациком и состоянии Александра Емельяненко