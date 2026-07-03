Российский боксёр: качество бокса Гассиева не соответствует обладателю чемпионского пояса

Российский боксёр Андрей Сироткин прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) повысить соотечественника Мурата Гассиева до статуса полноправного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Качество бокса, которое показывает Гассиев, не соответствует полноправному обладателю чемпионского пояса. Года три назад Мурата кто только не похоронил в профессиональной карьере, когда только появился в тяжёлом весе и показывал непонятные бои, проиграл Отто Валлину. И сейчас вопросов много. Хорошо, что он стал чемпионом, но фундаментальных качеств я в нём не вижу. Даже не считая самых топовых боксёров, многие тяжеловесы могут победить Гассиева», — приводит слова Сироткина издание MMA.Metaratings.ru.