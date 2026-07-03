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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход Португалии в 1/8 финала ЧМ по футболу

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход Португалии в 1/8 финала ЧМ по футболу
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Португалия проходит дальше, не без труда, с хорватами никому не бывает легко.

Был ли офсайд? По моему мнению, не был, это был чистый гол хорватов (могу ошибаться), но это моё личное мнение. Но Португалия точно не играла хуже хорватов и заслужила пройти дальше.

А дальше нас ждёт пока что лучшее противостояние турнира, Испания против Португалии на вылет», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Португалия — Испания состоится 6 июля, начало — в 22:00 мск.

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