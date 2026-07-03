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Джо Джойс может заменить Тони Йока в бою с Гассиевым — The Ring

Джо Джойс может заменить Тони Йока в бою с Гассиевым — The Ring
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Британский ветеран Джо Джойс (16-4, 15 KO) может стать следующим соперником чемпиона WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, сообщает издание The Ring.

Напомним, изначально соперником Гассиева должен был стать француз Тони Йока, однако последний отказался от выступления из-за травмы спины.

Джо Джойсу 40 лет. Британец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Имеет в своём активе победы над чемпионами мира Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2025 года, Джойс проиграл единогласным судейским решением хорвату Филиппу Хрговичу.

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Источник: бой Гассиев — Йока отменён из-за травмы француза

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