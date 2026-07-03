Россиянин Ашалаев поделился ожиданиями от боя с Долголевцем на турнире IBA в Баку

Российский боксёр второго среднего веса (до 76,2 кг) Чеэрав Ашалаев (2-0, 0 KO) высказался о предстоящем поединке с белорусом Михаилом Долголевцем (7-0, 7 KO), который состоится 10 июля на турнире IBA в Баку (Азербайджан).

«Михаил Долголевец — возрастной и очень опытный боксёр. У него есть опыт выступлений на Олимпиаде. Будет противостояние молодости и опыта. Посмотрим, кто лучше. Хороший вызов. Совсем недавно я боксировал на Кубке Победы, мне нравится формат – четыре раунда по три минуты. Да и вообще мне нравятся частые выступления, мне нравится такой график. Но не буду скрывать, что олимпийский бокс сейчас в приоритете, потому что есть чемпионаты России, мира и Олимпиада. Хочется побоксировать на Олимпиаде. Поживём — увидим, как будут обстоять дела», — приводит слова Ашалаева пресс-служба IBA.