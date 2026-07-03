Чемпиону UFC в двух весовых категориях Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.

Материалы по теме Гарри заявил, что хочет нокаутировать Махачева в четвёртом раунде

Ислам Махачев показал, как отрабатывает ударную технику