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Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо

Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо
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Чемпиону UFC в двух весовых категориях Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.

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