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Владимир Кличко отреагировал на решение Усика освободить титулы в супертяжёлом весе

Владимир Кличко отреагировал на решение Усика освободить титулы в супертяжёлом весе
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Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко прокомментировал решение соотечественника Александра Усика освободить титулы WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе.

«Это его решение. Он чемпион, и ему решать, что он хочет. Если он захотел освободить титулы и сделал это, то это его решение.

Усик — чемпион, в этом случае он может решать всё, что захочет. Он освобождает пояса как непобеждённый», — сказал Кличко в интервью Sportal.bg.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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