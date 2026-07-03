Алексей Тищенко: Гассиев может быть лучшим боксёром дивизиона

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) повысить соотечественника Мурата Гассиева до статуса полноправного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Поздравляю Мурата с тем, что он стал полноценным чемпионом мира по версии WBA. К сожалению, Гассиеву не удалось вернуть пояса, которыми он владел в первом тяжёлом весе, но здесь и сейчас это более опытный и мастеровитый боксёр. У него есть потенциал и мастерство, чтобы удерживать свой пояс очень долго, даже быть лучшим боксёром своего дивизиона», – приводит слова Тищенко издание MMA.Metaratings.ru.