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Алексей Тищенко: Гассиев может быть лучшим боксёром дивизиона

Алексей Тищенко: Гассиев может быть лучшим боксёром дивизиона
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Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) повысить соотечественника Мурата Гассиева до статуса полноправного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Поздравляю Мурата с тем, что он стал полноценным чемпионом мира по версии WBA. К сожалению, Гассиеву не удалось вернуть пояса, которыми он владел в первом тяжёлом весе, но здесь и сейчас это более опытный и мастеровитый боксёр. У него есть потенциал и мастерство, чтобы удерживать свой пояс очень долго, даже быть лучшим боксёром своего дивизиона», – приводит слова Тищенко издание MMA.Metaratings.ru.

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