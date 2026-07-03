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Трёхкратная чемпионка России по кикбоксингу подписала контракт с PFL

Трёхкратная чемпионка России по кикбоксингу подписала контракт с PFL
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30-летняя российская кикбоксёрша Марина Мерчук подписала контракт с промоушеном Professional Fighters League (PFL), о чём сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

«Ура! У нас потрясающая новость. Мы подписали эксклюзивный контракт с американской бойцовской лигой PFL», — написала Мерчук в социальных сетях.

На счету Марины следующие достижения:
трёхкратная чемпионка России по кикбоксингу К1;
обладательница Кубка мира и Европы по К1;
чемпионка России по вьет во дао;
чемпионка России по военному многоборью;
бронзовый призёр чемпионата мира по всестилевому каратэ;
двукратная чемпионка всероссийских соревнований по К1;
чемпионка Кубка Москвы по панкратиону;
многократная чемпионка Москвы/ЦФО по кикбоксингу;
чемпионка Москвы по тайскому боксу.

В ММА до контракта с PFL выступала в промоушенах «Наше дело» и Brave FC, имея на своём счету четыре победы и одно поражение.

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