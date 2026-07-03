«Давай-давай». Джонс на русском пожелал удачи Мерчук, подписавшей контракт с PFL

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс пожелал удачи в карьере 30-летней российской кикбоксёрше Марине Мерчук.

«Мы находимся здесь в IBA Bare Knuckle с Мариной Мерчук. Желаю ей всего наилучшего в карьере — усердно работай, делай заметки, получай кучу удовольствия, ведь это самое главное. Поехали, Марина! Давай-давай-давай (произнёс по-русски)!» — сказал Джонс в видео.

«Как же приятно слышать такие слова от легенды смешанных единоборств MMA, спасибо большое, Джон Джонс», — отреагировала Марина в социальных сетях.

Встреча Джонса и Мерчук состоялась на турнире IBA Bare Knuckle 27 июня в Москве. А сегодня, 3 июля, стало известно, что Мерчук подписала контракт с PFL.