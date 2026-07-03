Забит Магомедшарипов проведёт схватку на турнире ACB JJ в августе — источник

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов проведёт схватку по бразильскому джиу-джитсу на турнире ACB JJ в августе 2026 года.

«Забит будет готов выступить на турнире в августе», — приводит слова члена команды Магомедшарипова ТАСС.

Изначально россиянин должен был совершить своё возвращение в спорт на турнире ACB JJ, который пройдёт 5 июля в Москве. Его соперником должен был стать 21-летний американский боец наилегчайшего веса UFC Рауль Росас-младший. Но Забит вылетел из-за повреждения ноги, в результате чего в качестве замены выступит его брат Хасан Магомедшарипов.