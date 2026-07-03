Менеджер Усика заявил, что бой с Уайлдером может пройти в промоушене Даны Уайта

Сергей Лапин, являющийся менеджером украинского боксёра Александра Усика, рассказал о переговорах с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing по поводу поединка с Деонтеем Уайлдером.

«Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего последнего танца. Это противостояние с огромным потенциалом со спортивной, медийной и международной точек зрения.

Мы ведём прямые переговоры с Zuffa Boxing на высшем уровне. На данном этапе никакие соглашения не заключены. Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнёров для крупного международного события. Окончательная структура будет определена исходя из интересов боя, бойцов и общего масштаба проекта», — приводит слова Лапина BBC.