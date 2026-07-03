Видео: Прохазка в одних шортах занялся очищением крапивой

33-летний чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка, выступающий в UFC в полутяжёлом весе, опубликовал в социальных сетях видеоролик, где занимается очищением крапивой в одних шортах.

«Церемониальная закалка с крапивой, отмечающая конец весны и начало лета. Всю ночь тело покалывает, но на следующий день чувствуешь себя очищенным и заново рождённым», — подписал Иржи видеоролик.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.