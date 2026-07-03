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Пимблетт объяснил, почему следующий его соперник будет не Илия Топурия

Пимблетт объяснил, почему следующий его соперник будет не Илия Топурия
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт объяснил, почему свой следующий поединок проведёт не против 29-летнего испано-грузинского атлета Илии Топурии, являющегося бывшим чемпионом полулёгкого и лёгкого веса.

«Все продолжают говорить: «Давай, дерись с Илией следующим». У этого парня лицо разбито. Он не вернётся до конца года, а я хотел бы снова подраться до конца года. Так что мы просто посмотрим, что будет. Как вы знаете, в ММА всё происходит безумно. Ты не знаешь, что будет дальше. Так что давайте просто посмотрим, что будет дальше», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Spinnin Backfist.

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