Фото: Джастин Гейджи вместе с родителями посетил Белый дом и Дональда Трампа

Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп опубликовал фотографии с действующим чемпионом в лёгком весе Джастином Гейджи, который вместе со своими родителями и титулом посетил Белый дом в Вашингтоне.

Фото: Пресс-служба Дональда Трампа

«Джастин Гейджи вместе с родителями пришёл в Овальный кабинет, чтобы отпраздновать свою Великую победу. Это был один из самых рейтинговых боёв в истории телевидения, и какой же это был поединок! Большая честь видеть чемпиона — он победил другого поистине великого бойца, который до этого не знал поражений», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Своё чемпионство Гейджи завоевал после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме.