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Фото: Джастин Гейджи вместе с родителями посетил Белый дом и Дональда Трампа

Фото: Джастин Гейджи вместе с родителями посетил Белый дом и Дональда Трампа
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Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп опубликовал фотографии с действующим чемпионом в лёгком весе Джастином Гейджи, который вместе со своими родителями и титулом посетил Белый дом в Вашингтоне.

Фото: Пресс-служба Дональда Трампа

«Джастин Гейджи вместе с родителями пришёл в Овальный кабинет, чтобы отпраздновать свою Великую победу. Это был один из самых рейтинговых боёв в истории телевидения, и какой же это был поединок! Большая честь видеть чемпиона — он победил другого поистине великого бойца, который до этого не знал поражений», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Своё чемпионство Гейджи завоевал после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия
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