Хабиб подтвердил организацию боя Умара Нурмагомедова и Сонг Ядонга

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил слухи об организации поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сонг Ядонгом, который, как ожидается, состоится 29 августа на турнире в Шанхае (Китай).

«Надо будет слетать в Китай. Пять раундов — против пятого номера в дивизионе. Главное событие, на территории соперника. Умар уже начал подготовку», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.