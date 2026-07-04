Инсайдер: поединок Долидзе и де Риддера может состояться на турнире UFC в августе

Поединок между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландцем Ренье де Риддером и грузином Романом Долидзе может состояться 23 августа на турнире UFC Fight Night 285 в Сакраменто (США), сообщает журналист Лео Гимараеш в социальных сетях.

Ренье де Риддеру 35 лет. Нидерландец, бывший чемпион промоушена ONE FC в двух весовых категориях, дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и два поражения.

Роману Долидзе 37 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на счету Романа девять побед и пять поражений.

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