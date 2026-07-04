Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: поединок Долидзе и де Риддера может состояться на турнире UFC в августе

Инсайдер: поединок Долидзе и де Риддера может состояться на турнире UFC в августе
Комментарии

Поединок между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландцем Ренье де Риддером и грузином Романом Долидзе может состояться 23 августа на турнире UFC Fight Night 285 в Сакраменто (США), сообщает журналист Лео Гимараеш в социальных сетях.

Ренье де Риддеру 35 лет. Нидерландец, бывший чемпион промоушена ONE FC в двух весовых категориях, дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и два поражения.

Роману Долидзе 37 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на счету Романа девять побед и пять поражений.

Материалы по теме
Де Риддер назвал вес, с которым выходил на бои в среднем дивизионе UFC

Видео: легенды UFC из России.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android