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«Больше, чем с Хабибом в 2018-м». Жозе Альдо оценил шансы Макгрегора в реванше с Холлоуэем

«Больше, чем с Хабибом в 2018-м». Жозе Альдо оценил шансы Макгрегора в реванше с Холлоуэем
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Двукратный чемпион UFC бразилец Жозе Альдо высказался о предстоящем реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Для меня это очень конкурентный бой. Макгрегор хоть и считается аутсайдером, но, честно говоря, я считаю, что у него больше шансов побить Макса, чем Хабиба в 2018 году. Макс Холлоуэй — фаворит, но не потому, что он лучше, а потому, что он действующий спортсмен. Он регулярно дерётся, у него были сильные выступления, и он остаётся конкурентоспособным. Конор же загадка. Мы давно его не видели. Мы не знаем, в какой он форме, что у него с таймингом и настроем. Вот почему я ставлю на Макса. Хотя это не означает, что Конор не может нокаутировать его», — приводит слова Альдо Cover.com.

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