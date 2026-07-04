Холлоуэй — о бое с Макгрегором: устроим ему старое доброе гавайское избиение

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Волшебный Макс» скоро появится. Какой мой прогноз? Мы утопим его. Мы устроим ему старое доброе гавайское избиение», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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