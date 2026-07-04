Алекс Волкановски поделился ожиданиями от реванша Макгрегор — Холлоуэй

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Люди думают, что Макс просто пойдёт за ним с самого начала. Но это не будет легко. Его побеждали до этого, и я считаю, что Макс проявит уважение и не даст тяжело по себе попасть. Возможно, мы увидим его [Макгрегора] успех, если Макс решит, что с ним покончено, и будет агрессивным. В таком случае он определённо может доставить Максу проблемы. Но Макс достаточно умён для того, чтобы не делать этого», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.