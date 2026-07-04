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Алекс Волкановски поделился ожиданиями от реванша Макгрегор — Холлоуэй

Алекс Волкановски поделился ожиданиями от реванша Макгрегор — Холлоуэй
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Люди думают, что Макс просто пойдёт за ним с самого начала. Но это не будет легко. Его побеждали до этого, и я считаю, что Макс проявит уважение и не даст тяжело по себе попасть. Возможно, мы увидим его [Макгрегора] успех, если Макс решит, что с ним покончено, и будет агрессивным. В таком случае он определённо может доставить Максу проблемы. Но Макс достаточно умён для того, чтобы не делать этого», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

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