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Холлоуэй — о критике боя с Макгрегором: даже чемпионы хотят подраться с ним

Холлоуэй — о критике боя с Макгрегором: даже чемпионы хотят подраться с ним
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй ответил на критику своего реванша с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Все говорят мне: «С ним покончено. Ты не хочешь драться за титул. Ты принимаешь только денежные бои…» Послушайте, чемпион в 70 кг говорит о бое с Конором Макгрегором, если он выиграет. Даже у чемпиона в 77 кг есть идея подраться с ним. Есть причина, по которой вы хотите подраться с Конором Макгрегором. Послушайте, если я отправил бы вам контракт на бой с Конором Макгрегором, даже вы бы его подписали», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

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