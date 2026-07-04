Шарабутдин Атаев оценил свою готовность к бою с экс-чемпионом мира на турнире IBA.PRO 19

Непобеждённый российский боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Шарабутдин Атаев высказался о предстоящем 12-раундовом поединке с бывшим чемпионом мира венесуэльцем Хосе Ускатеги, который состоится 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Подготовка прошла на высшем уровне. Готовился на базе в Сочи. Я в отличной форме, ожидаю от себя красивого бокса, а самое главное – победы. Да, на кону статус обязательного претендента, но дополнительной ответственности из-за этого нет. Это обычный бой, в котором нужно просто сделать свою работу. А обо всём остальном – поясах и так далее – пока что не думаю. Повторюсь, мне нужно хорошо выполнить свою работу», — приводит слова Атаева пресс-служба IBA.