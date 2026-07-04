Лерон Мёрфи сделал прогноз на возможный бой Волкановски — Евлоев

Боец UFC Лерон Мёрфи поделился прогнозом на возможный поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Я думаю, Мовсар заслужил этот бой. У него рекорд 20-0, он дрался с лучшими парнями в мире, но это будет тяжёлый бой. Волкановски уже в конце своей карьеры, так что это лучшее время, чтобы драться с ним. Если Мовсар побьёт его, так тому и быть, но я больше склоняюсь к победе Волкановски, просто потому что он более опытен в пятираундовых боях», — сказал Мёрфи в видео на YouTube-канале Адама Зубайраева.