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Лерон Мёрфи сделал прогноз на возможный бой Волкановски — Евлоев

Лерон Мёрфи сделал прогноз на возможный бой Волкановски — Евлоев
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Боец UFC Лерон Мёрфи поделился прогнозом на возможный поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Я думаю, Мовсар заслужил этот бой. У него рекорд 20-0, он дрался с лучшими парнями в мире, но это будет тяжёлый бой. Волкановски уже в конце своей карьеры, так что это лучшее время, чтобы драться с ним. Если Мовсар побьёт его, так тому и быть, но я больше склоняюсь к победе Волкановски, просто потому что он более опытен в пятираундовых боях», — сказал Мёрфи в видео на YouTube-канале Адама Зубайраева.

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