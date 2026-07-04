«Эффект Белого дома». Абдель-Азиз объявил о сделке на $ 3,6 млн для Джастина Гейджи

48-летний египтянин Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего чемпиона в лёгком весе промоушена UFC американца Джастина Гейджи, заявил, что его подопечный заключил крупную спонсорскую сделку после завоевания титула в главном бою турнира в Белом доме.

«Срочная новость: только что заключена спонсорская сделка на $ 3,6 млн для Джастина Гейджи после его исторической победы на мероприятии UFC 250 на лужайке Белого дома. Эффект Белого дома реален. Скоро будут новые анонсы», — написал Абдель-Азиз в социальной сети Х.

На турнире в Белом доме Джастин дрался с непобеждённым на тот момент Илией Топурией, которого победил техническим нокаутом и нанёс первое поражение в карьере.