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Рико Верхувен: я прерывал тренировки перед боем с Усиком, чтобы быть рядом с мамой

Рико Верхувен: я прерывал тренировки перед боем с Усиком, чтобы быть рядом с мамой
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Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен рассказал, что в период подготовки к бою с украинским боксёром Александром Усиком у него умерла мать.

«Я немедленно решил прервать тренировочный лагерь, чтобы быть рядом с мамой. Через несколько недель её не стало. Потеря матери, с которой мы многое прошли вместе в детстве, запланированный бой против Энтони Джошуа, который отменили из-за смертельной аварии, когда я уже был на пике подготовки, новый этап в моей актёрской карьере, тренировочные лагеря за границей, хотя я хотел, чтобы мои трое детей были рядом, а затем – мегабой против Усика, ради которого пришлось пожертвовать всем. Сейчас понимаю, что за восемь месяцев было слишком много всего», – приводит слова Верхувена издание De Telegraaf.

Бой Усик – Верхувен состоялся 24 мая в Египте и завершился победой украинского спортсмена нокаутом в 11-м раунде.

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