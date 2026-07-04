Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдулмалик Мугидинов победил Хабиба Булачова и стал чемпионом RCC в полулёгком весе

Абдулмалик Мугидинов победил Хабиба Булачова и стал чемпионом RCC в полулёгком весе
Комментарии

На турнире RCC 25, который прошёл 4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, россиянин Абдулмалик Мугидинов победил Хабиба Булачова в финале Гран-при и завоевал титул чемпиона RCC в полулёгком весе.

Бой начался с активных действий Булачова: он уверенно доминировал в первом раунде, контролируя ход поединка. Однако во втором отрезке инициатива перешла к Мугидинову, который начал наращивать давление и перехватил инициативу. В третьей пятиминутке Мугидинов довёл преимущество до логического завершения и одержал победу.

Мугидинов является серебряным призёром чемпионата мира по тайскому боксу — 2019. Боец также стал чемпионом России в 2020 году.

Материалы по теме
RCC 25: Халк победил! Теперь в клетке рубятся Белаз и Рагозин. LIVE
Live
RCC 25: Халк победил! Теперь в клетке рубятся Белаз и Рагозин. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android