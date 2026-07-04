Абдулмалик Мугидинов победил Хабиба Булачова и стал чемпионом RCC в полулёгком весе

На турнире RCC 25, который прошёл 4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, россиянин Абдулмалик Мугидинов победил Хабиба Булачова в финале Гран-при и завоевал титул чемпиона RCC в полулёгком весе.

Бой начался с активных действий Булачова: он уверенно доминировал в первом раунде, контролируя ход поединка. Однако во втором отрезке инициатива перешла к Мугидинову, который начал наращивать давление и перехватил инициативу. В третьей пятиминутке Мугидинов довёл преимущество до логического завершения и одержал победу.

Мугидинов является серебряным призёром чемпионата мира по тайскому боксу — 2019. Боец также стал чемпионом России в 2020 году.