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Дмитрий Климов — новый чемпион RCC в лёгком весе

Дмитрий Климов — новый чемпион RCC в лёгком весе
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26-летний российский боец Дмитрий «Армеец» Климов стал новым чемпионом в лёгком весе промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Климов на турнире RCC 25, который в данные минуты проходит в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», встретился на ринге со своим соотечественником Валерием Грицутиным. Поединок между бойцами завершился в первом раунде после доминации со стороны Дмитрия. Он смог перевести дело в партер, где поймал своего оппонента на удушающий приём, что и позволило ему одержать победу.

Для Армейца эта победа стала пятой подряд. Три из четырёх предыдущих побед Климов одержал в RCC, а ещё одну — в промоушене «Наше дело».

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