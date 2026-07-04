Иван Штырков победил Гаджи Автомата единогласным решением судей на турнире RCC 25

На турнире RCC 25, который прошёл 4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, Иван Штырков одержал победу над Гаджи Наврузовым (Автомат) в бою по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках. Судьи отдали победу «Уральскому Халку» единогласным решением — 29:28, 30:28, 30:28, 30:27, 30:27.

Первый раунд начался с активного обмена ударами ногами. Штырков несколько раз точно попал, а в концовке раунда соперники устроили настоящую рубку, после которой Наврузов захромал. Во втором раунде Гаджи восстановился и начал с инициативой, однако Штырков не форсировал события, нагружая повреждённую ногу оппонента. В третьем раунде Штырков завладел территорией, Наврузов хорошо отстреливался, но в последнюю минуту Уральский Халк пошёл вперёд, а затем последовал ответный обмен ударами. Поединок завершился победой Штыркова единогласным решением судей.