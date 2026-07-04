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Белаз Ковалёв в первом раунде победил Рагозина и защитил чемпионство в RCC

Белаз Ковалёв в первом раунде победил Рагозина и защитил чемпионство в RCC
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27-летний белорусский боец смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалёв защитил титул чемпиона Russian Cagefighting Championship (RCC) в среднем весе. Белаз проводил защиту чемпионства на турнире RCC 25, который состоялся в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Соперником бойца из Беларуси стал 34-летний россиянин Михаил Рагозин.

Поединок между атлетами завершился в первом раунде, когда Ковалёв перевёл бой в партер, где смог поймать своего оппонента из России на удушающий приём, после чего Рагозин сдался. Михаил прервал свою серию из четырёх побед.

Для Белаза это была вторая защита титула, с которой он успешно справился. В своём предыдущем бою он также победил удушающим, но уже Александра Шлеменко.

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