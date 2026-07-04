Чемпион RCC Ковалёв: дружба между Беларусью и Россией — навеки. Мы одна сильная семья

27-летний белорусский боец смешанных единоборств, чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв прокомментировал свою победу удушающим приёмом в первом раунде над Михаилом Рагозиным на турнире RCC 25, который прошёл 4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

«Россия, Екатеринбург, я вас всех приветствую! Родные мои, когда я выходил, вы меня как-то не особенно встречали. Я сегодня вышел с двумя флагами. И я говорю, что есть дружба между Беларусью и Россией. И мы навеки. Мы одна сильная команда и семья. И мы будем всегда это показывать. Сегодня невероятно шикарный бой. Меня переполняют эмоции. Я хотел завершить всё досрочно. Мы даже записали видео за неделю до боя. Я там сказал, как всё закончится. И мы его опубликуем. Было много проблем. Но мы их преодолели», — сказал Ковалёв после боя.