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Влад Белаз ответил, с кем хочет провести следующий бой

Влад Белаз ответил, с кем хочет провести следующий бой
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27-летний белорусский боец смешанных единоборств, чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв заявил, что готов провести бой следующий бой с Иваном Штырковым, если тот сам согласится.

«Вы сказали, с кем я хочу подраться? С Иваном Штырковым готов выйти и подраться. Если Иван сам будет драться. Сарнавского я хорошо знаю. И нет истории, чтобы с ним драться. Если вы хотите мегафайт, делайте бой Белаз – Штырков в конце года. Соберём стадион», — сказал Ковалёв после боя.

4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 25. Ковалёв одержал победу над Михаилом Рагозиным удушающим приёмом в первом раунде. Иван Штырков на этом турнире победил Гаджи Наврузова единогласным решением судей.

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