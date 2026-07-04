Влад Белаз ответил, с кем хочет провести следующий бой

27-летний белорусский боец смешанных единоборств, чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв заявил, что готов провести бой следующий бой с Иваном Штырковым, если тот сам согласится.

«Вы сказали, с кем я хочу подраться? С Иваном Штырковым готов выйти и подраться. Если Иван сам будет драться. Сарнавского я хорошо знаю. И нет истории, чтобы с ним драться. Если вы хотите мегафайт, делайте бой Белаз – Штырков в конце года. Соберём стадион», — сказал Ковалёв после боя.

4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 25. Ковалёв одержал победу над Михаилом Рагозиным удушающим приёмом в первом раунде. Иван Штырков на этом турнире победил Гаджи Наврузова единогласным решением судей.