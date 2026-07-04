«Устал избивать бразильцев». Непобеждённый боец RCC обратился к Дане Уайту

27-летний боец смешанных единоборств из Таджикистана Халим Назруллоев, являющийся непобеждённым, после своей победы над Рафаэлем Костой на турнире промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге обратился к президенту UFC Дане Уайту.

Права на видео принадлежат RCC. Видео доступно в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing.

«Добрый вечер! Я хочу обратиться к Дане Уайту. Дана, меня зовут Халим, я лучший боец смешанных единоборств в России. Я устал избивать бразильцев и представителей Центральной Азии. Я хочу прийти в твою лигу. Я дерусь за Россию и Таджикистан. Дай мне шанс, Дана! Дай мне шанс. Я уничтожу всех, погнали!» — сказал Назруллоев в видео.